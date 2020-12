Venezuela vai às urnas para eleger novo Parlamento. "Se oposição ganhar, deixo o poder", diz Maduro

247 - Mais de 20 milhões e 700 mil eleitores foram convocados a participar neste domingo (6, )nas eleições legislativas. Disputam 14 mil e 480 candidatos em representação de uma centena de organizações políticas de várias tendências ideológicas. Convicto de que seu partido, o PSUV, e seus aliados vão vencer, Maduro diz que se perder deixa o poder.

A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Indira Alfonzo, informou sobre a instalação de 100 por cento das urnas nas 29.622 assembleias de voto distribuídas por todo o país, informa a Prensa Latina.

Alfonzo destacou a implantação oportuna de toda a infraestrutura logística e tecnológica nos 14.221 centros ativados por sufrágio em um total de 87 distritos eleitorais em todo o país.

A chefe do órgão eleitoral máximo destacou a implementação de protocolos estritos de biossegurança para garantir a proteção da saúde dos eleitores contra o risco de contágio pela pandemia Covid-19.

A presidente da CNE agradeceu o amplo apoio das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) no chamado Plano da República para garantir a segurança do material, pessoal e instalações eleitorais, bem como a paz e tranquilidade cidadã durante o exercício. democrático.

Mais de 250 mil membros da FANB participarão da operação de defesa das eleições parlamentares, ao lado de 108 mil funcionários das forças de segurança do Estado e 1.200 procuradores do Ministério Público, que responderão a qualquer denúncia de violação do regulamento eleitoral.

“O povo venezuelano dará ao mundo uma demonstração de civilidade e força democrática por meio do voto, com um processo cujas garantias são únicas no mundo”, disse Alfonzo, que também mencionou o credenciamento de mais de 200 observadores internacionais e 1.600 nacionais. para garantir a transparência do processo.

Para além da eleição da nova Assembleia Nacional, as eleições deste 6 de Dezembro vão determinar a continuidade do presidente, Nicolás Maduro, que anunciou a decisão de deixar a presidência da República em caso de triunfo da oposição.

“Se os partidos de oposição vencerem no domingo, vamos tomar outro caminho, deixo o poder”, disse Maduro durante um ato político, no qual expressou sua confiança na consciência dos setores ligados à Revolução Bolivariana para garantir a vitória nas urnas.

