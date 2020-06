Venezuela volta a ter quarentena rigorosa após semana de flexibilização

247 - Durante uma reunião de trabalho para avaliar a evolução da Covid-19 no país, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, considerou que foi positiva a reativação relativa das atividades de trabalho em vários setores socioeconômicos, mas anunciou a retomada da quarentena rigorosa.

Maduro indicou que nos próximos sete dias é apropriado retomar as medidas de isolamento social para manter as cadeias de contágio sob controle e evitar surtos perigosos do novo coronavírus.

O retorno à quarentena estrita coincide com a segunda semana de implementação do novo esquema de distribuição e carregamento de gasolina, após a chegada no país de cinco navios-tanque iranianos com combustível e aditivos para reativar a capacidade nacional de refino e reabastecer mais de 1.500 estações de serviço, informa Prensa Latina.

