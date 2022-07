Viagem de Biden ao Oriente Médio tem ecos das políticas de Trump, diz Noam Chomsky

Filósofo comentou relações amigáveis dos EUA com países que possuem "horrível histórico de abusos de direitos humanos" e analisou encontro com líderes palestinos edit

247 - O filósofo norte-americano Noam Chomsky comentou a viagem do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Oriente Médio em entrevista ao site Truthout publicada nesta sexta-feira (15). Chomsky analisou que o atual chefe de Estado norte-americano, assim como seu antecessor Donald Trump, mantém a tradição estadounidense de ter relações amigáveis com nações que historicamente ferem direitos humanos.

"As relações dos EUA com o reino familiar chamado Arábia Saudita sempre prosseguiram de forma amigável, sem perturbações por seu horrível histórico de abusos de direitos humanos, que persiste. Isso não é uma surpresa no caso de “uma fonte estupenda de poder estratégico e uma das maiores potências materiais da história mundial… provavelmente a potência econômica mais rica do mundo no campo do investimento estrangeiro”, como o Departamento de Estado descreveu em meados da década de 1940, quando os EUA o arrancaram da Grã-Bretanha em uma mini-guerra durante a Segunda Guerra Mundial. De maneira mais geral, o Oriente Médio foi considerado em alto nível como a “área estrategicamente mais importante do mundo”, como disse o presidente Eisenhower. Embora as avaliações tenham variado ao longo de 80 anos, a essência permanece", afirmou o filósofo.

"O mesmo acontece com os países que não atingem esse nível impressionante. Os EUA têm fornecido regularmente forte apoio a tiranos assassinos quando era conveniente, muitas vezes até o último minuto de seu governo: Marcos, Duvalier, Ceausescu, Suharto e uma longa série de outros vilões, incluindo Saddam Hussein, até que ele violou (ou talvez interpretou mal ) ordens e invadiu o Kuwait. E, claro, os EUA estão simplesmente seguindo o caminho de seus predecessores imperiais. Nada de novo, nem mesmo a retórica da intenção benevolente", ponderou.

Chomsky também comentou sobre o encontro de líderes palestinos, como Mahmoud Abbas, com Biden: "Pode parecer estranho dizer isso, à luz do colossal e sem precedentes apoio dos EUA a Israel desde sua demonstração de sua força militar em 1967, mas as esperanças palestinas podem estar nos Estados Unidos. Há rachaduras no antigo apoio sólido às ações israelenses. A opinião liberal mudou para o apoio aos direitos palestinos, mesmo entre a comunidade judaica, como Norman Finkelstein documentou há uma década. A tortura cada vez mais brutal dos 2 milhões de habitantes da prisão a céu aberto de Gaza teve efeitos particularmente dramáticos."

