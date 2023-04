Viagem de Lula à China: Pacheco vai, Lira não

Apoie o 247

247 - “O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira (7) que irá acompanhar o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua viagem à China. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse ao blog que não irá integrar a comitiva”, informa a jornalista Ana Flor em seu blog no portal G1.

“A previsão inicial era que a viagem de Lula à China aconteceria em março, mas o presidente foi acometido por uma pneumonia. Com isso, a ida ao país asiático se dará nesta semana. Havia a expectativa que, com a mudança de data, Lira pudesse viajar. No entanto, a remarcação da viagem de Lula à China não trouxe mudanças na presença de presidentes das Casas do Congresso na comitiva”, acrescenta.

De acordo com a jornalista, “Lira afirmou que possui compromissos no Brasil que não pode remarcar. Além disso, a Câmara retoma votações nesta semana e aguarda o envio, até sexta-feira (14), do texto do arcabouço fiscal”.

