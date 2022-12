Viagem de Lula aos Estados Unidos foi confirmada para janeiro, diz Reuters

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - A viagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos deverá ser feita em janeiro, disseram à Reuters três fontes que acompanham as negociações.

Lula foi convidado para uma visita pelos enviados do presidente norte-americano, Joe Biden, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e Juan Gonzalez, assessor para América Latina, com quem esteve na segunda-feira. O convite abria a possibilidade de o presidente eleito ir a Washington ainda em dezembro --como ele chegou a dizer que gostaria-- ou em janeiro, já como empossado.

Na conversa, de acordo com o ex-chanceler Celso Amorim, Lula explicou que dado o tempo curto e uma série de decisões que precisa tomar nos próximos dias, seria difícil a viagem ainda em dezembro, mas ainda seria avaliado.

De acordo com as fontes ouvidas pela Reuters, ficou acertado, em conversas com auxiliares na terça-feira, que a viagem será feita de fato em janeiro, já com Lula como presidente empossado.

A data, no entanto, ainda depende de conversas entre os dois lados, para que se possa verificar a agenda de ambos os presidentes.

