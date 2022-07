Vice-chanceler alemão alerta para 'situação grave' em meio à redução do fornecimento de gás russo

Apoie o 247

TASS - O vice-chanceler alemão, ministro de Assuntos Econômicos e Proteção Climática, Robert Habeck, alertou sobre uma grave situação de energia no país em meio a uma nova redução do fornecimento de gás da Rússia, falando no canal de TV ARD na segunda-feira.

"Temos uma situação séria. É hora de todos entenderem isso", disse Habeck, acrescentando que a Alemanha deve reduzir seu consumo de gás.

"Estamos trabalhando nisso", disse o funcionário, acrescentando que as medidas devem ser implementadas consecutivamente.

Ele observou que há algum fornecimento de gás da Holanda e da Noruega.

"Tudo agora depende de quão frugais somos", disse ele, falando sobre possíveis cenários para o inverno.

De acordo com Habeck, o fornecimento de gás para a indústria será reduzido antes que residências particulares ou infraestrutura crítica, como hospitais, sofram escassez de gás.

Ele reconheceu que isso interromperá certas cadeias de produção tanto na Alemanha quanto na Europa.

"É necessário evitar isso a todo custo. É por isso que a Alemanha deve reduzir seu consumo de gás em 15-20%", disse Habeck.

Na segunda-feira, a Gazprom da Rússia anunciou que deve suspender a operação de outra turbina Siemens porque atingiu seu ponto de reparo capital. Isso fará com que a capacidade da estação de compressão de Portovaya caia para quase metade - de 67 para 33 milhões de metros cúbicos por dia. O presidente russo, Vladimir Putin, alertou sobre isso na semana passada.

O gasoduto Nord Stream está operando com apenas 40% da capacidade (67 milhões de metros cúbicos por dia) desde meados de junho devido ao atraso no retorno de uma turbina Siemens enviada para reparos no Canadá. Após inúmeros pedidos da Alemanha, o Canadá concordou em devolver a turbina reparada em 9 de julho. ser enviado para reparos.

A Comissão Europeia alega que as sanções da UE contra a Rússia não cobrem equipamentos para trânsito de gás.

