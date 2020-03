Vice-governador do Texas diz que avós deveriam se sacrificar para salvar a economia para os netos

Aliado do presidente Donald Trump, o vice-governador do Texas, Dan Patrick, de 69 anos, disse que ele e outros avós norte-americanos estão “dispostos a morrer” para salvar a economia para os netos edit

Revista Fórum - O vice-governador do Texas, Dan Patrick, de 69 anos, disse nesta segunda-feira (23) à Fox News que ele e outros avós norte-americanos estão “dispostos a morrer” para salvar a economia para os netos. O republicano defende o fim do isolamento durante a pandemia do coronavírus, mesmo que atitude contrarie as orientações das autoridades de saúde do país e do mundo.

“Ninguém me procurou e disse, como idoso: ‘Você está disposto a arriscar sua sobrevivência em troca de manter a América, que toda a América ama, por seus filhos e netos?’ Se for essa a troca, eu estou dentro. Eu acho que há muitos avós por aí neste país como eu – eu tenho seis netos – que o que mais nos preocupamos e amamos são aqueles crianças. Eu quero viver de forma inteligente e ver isso. Mas não quero que o país inteiro seja sacrificado”, disse.

