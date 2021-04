Vice-premiê russo: 'Cuba é nosso principal parceiro e aliado na América Latina'

Na quarta-feira (31), o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, classificou Cuba como o principal parceiro e aliado de Moscou na América Latina e no Caribe edit

Sputnik - Na quarta-feira (31), o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, classificou Cuba como o principal parceiro e aliado de Moscou na América Latina e no Caribe. A declaração de Borisov ocorreu na capital cubana, Havana, durante uma reunião da Comissão Intergovernamental Russo-Cubana para Cooperação Comercial, Econômica, Científica e Técnica.

"Cuba é nosso principal parceiro e aliado confiável na região da América Latina e do Caribe. Apreciamos a natureza estratégica da interação interestatal russo-cubana com base nos princípios da amizade e respeito mútuo e não sujeitos à atual situação externa", disse Borisov.

O vice-premiê russo destacou ainda o contexto político favorável das relações bilaterais entre os países, que criam as condições necessárias para o desenvolvimento progressivo do comércio, do investimento, da cooperação científica, técnica, cultural e humanitária.

"Pretendemos preservar e multiplicar as conquistas existentes em toda a gama de relações russo-cubanas: desde políticas a técnico-militares", disse a autoridade russa.

Segundo ele, um papel especial nessas questões é desempenhado pela comissão intergovernamental, "que serve como um mecanismo eficaz para o fortalecimento total dos laços bilaterais em uma base de benefício mútuo".

O vice-primeiro-ministro da Rússia, que é uma das lideranças da comissão intergovernamental, está na capital cubana em visita programada para durar até esta quinta-feira (1º). Entre os eventos da visita, estão previstas a assinatura do documento final do encontro e a realização de uma reunião entre Borisov e as lideranças cubanas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.