Vice-presidente chinês e ministros virão à posse de Lula, anuncia embaixador da China no Brasil

Apoie o 247

ICL

Agência Sputnik - Em reunião com Mercadante, diplomata conversou sobre a retomada de fundos entre Brasília e Pequim, ao mesmo tempo que discutiu transição energética e digital entre os países.

Nesta sexta-feira (22), o futuro presidente do BNDES e um dos coordenadores do grupo de transição do novo governo, Aloizio Mercadante, se reuniu nesta sexta-feira (23) com o novo embaixador da China no Brasil, Zouk Qingqiao.

No encontro, foi revelado que o vice-presidente da China, Wang Qishan, estará presente na posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de três ministros chineses: os de Comércio, Relações Exteriores e da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento, relata a Folha de São Paulo.

Segundo a mídia, ao longo do encontro, Mercadante e Zouk conversaram sobre a retomada de um fundo de US$ 10 bilhões (R$ 51,4 bilhões) a ser gerido pelo BNDES. O Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva já existe, mas ficou parado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Ao mesmo tempo, as duas autoridades conversaram sobre parcerias entre o BNDES e o principal banco de desenvolvimento chinês para áreas como transição energética, transição digital, nova indústria e descarbonização.

Os chineses se juntam a diversas autoridades que já confirmaram presença na posse do petista, por exemplo os presidentes de Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste, além do rei da Espanha.

O governo atual foi marcado por polêmicas em relação a Pequim devido à opinião do presidente, Jair Bolsonaro, sobre o país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.