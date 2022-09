Vice-presidente da China Wang Qishan apresenta pêsames por falecimento da rainha Elizabeth II

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-presidente chinês, Wang Qishan, foi nesta segunda-feira (12), à embaixada britânica na China para oferecer seus pêsames pelo falecimento da rainha Elizabeth II.

Em nome do presidente Xi Jinping, do governo e do povo chinês, Wang Qishan expressou condolências à família real, governo e povo britânico. Wang Qishan disse que a rainha Elizabeth II foi uma promotora e contribuidora do desenvolvimento das relações China-Reino Unido. Ela foi a primeira monarca britânica a visitar a China e recebeu muitos líderes chineses que visitaram o Reino Unido, além de ter feito contribuições positivas para o desenvolvimento de relações bilaterais.

Este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas em nível de embaixador entre a China e o Reino Unido. Wang Qishan disse esperar que o lado britânico trabalhe com o lado chinês para fortalecer o diálogo e os intercâmbios, promover a cooperação de benefício mútuo e trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios.

