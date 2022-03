Vice-presidente da Venezuela acusa aliados dos EUA de promover "ódio e intolerância contra a Rússia"

Delcy Rodríguez, condenou ação de aliados dos EUA no Conselho de Direitos Humanos da ONU edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua conta no Twitter, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez criticou nesta terça-feira (1) os embaixadores que deixaram a sessão do Conselho de Direitos Humanos quando começou a intervenção por videoconferência do chanceler russo, Sergey Lavrov.

"Na casa comum dos direitos humanos, eles exercem e promovem euforicamente o ódio e a intolerância contra a Rússia. São os mesmos responsáveis ​​pela atual crise na Ucrânia", escreveu a vice-presidente executiva em sua conta no Twitter. E acrescentou: "São os mesmos que tocam os tambores de guerra da Otan", disse Rodríguez, enfatizando qaue por outro lado a Venezuela se juntou "na promoção do diálogo pela paz".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE