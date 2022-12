Vice-presidente do PT reúne-se com embaixador do Irã

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (21), um dos vice-presidentes do PT, deputado José Guimarães, reuniu-se com o embaixador do Irã, Hossein Gharibi. Segundo Guimarães, a ideia é retomar a "boa relação bilateral" entre os países.

Ao mesmo tempo, o vice-presidente petista afirmou que a intenção da próxima gestão é aumentar o fluxo de capitais entre Teerã e Brasília: "Vamos retomar a boa relação bilateral entre os dois países e ampliar os investimentos internacionais no Brasil", disse o deputado.

Durante o seu segundo mandato, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva manteve boas relações com o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e o recebeu no Distrito Federal em 2009. Entretanto, o iraniano foi recebido no Brasil pelo petista sob protestos de entidades judaicas e de defesa dos direitos humanos.

Em agosto, o especialista militar e oficial da reserva da Marinha do Brasil, Robinson Farinazzo, entrevistado pela Sputnik Brasil, sublinhou que, em relação ao país persa, China e Rússia, é importante perceber que as três nações não questionam a soberania da Amazônia como outros países do Ocidente.

"[…] Precisamos olhar os interesses predatórios dos países-membros da Otan. Irã, Rússia e China nunca fizeram pressões nem questionaram nossa soberania na Amazônia", afirmou.

