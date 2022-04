Kamala Harris é diagnosticada com Covid-19

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, teve teste positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, mas não está apresentando sintomas, disse um porta-voz, em um momento de aumento de casos de coronavírus entre os funcionários da Casa Branca.

Harris não tem estado em contato próximo com o presidente Joe Biden, disse sua secretária de imprensa, Kirsten Allen. Ela permanecerá isolada em isolamento e retornará Branca quando tiver um teste negativo, acrescentou Allen.

As ocorrências por Covid-19 aumentaram em algumas partes dos Estados Unidos devido à transmissão altamente transmissível da Ômicron BA.

Nas últimas semanas, o diretor de Comunicação da Harris, Jamal Simmons, secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, e a secretária-adjunta de Imprensa, Karine Jean-Pierre, tiveram testes positivos para Covid.

Funcionários do governo federal informaram recentemente que o contato regular de Biden com assessores e apoiadores poderia expô-lo à Covid-19. No entanto, o governo está focado em projetar um senso de normalidade, uma vez que muitos norte-americanos estão voltando ao trabalho presencial e socializando com amigos e familiares.

