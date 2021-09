Vice-primeiro-ministro chinês realiza videoconferência com presidente da COP-26

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-premier chinês, Han Zheng, realizou nesta terça-feira (7) uma videoconferência com o presidente designado da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), Alok Sharma, que está em visita à China.

Han Zheng disse que a solução da questão das mudanças climáticas requer união global e resposta conjunta. Ele espera que a COP-26 possa defender o multilateralismo e respeitar as regras multilaterais para garantir a participação ampla e transparente de todas as partes signatárias da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Acordo de Paris.

O vice-primeiro-ministro chinês disse também que a China e o Reino Unido têm uma boa cooperação no enfrentamento das mudanças climáticas. As duas partes devem aproveitar suas vantagens, fortalecer diálogos e intercâmbios e desempenhar papeis mais importantes na arena mundial neste setor.

Alok Sharma disse que a parte britânica aprecia os grandes esforços feitos pela China no enfrentamento das mudanças climáticas e espera mais cooperações com a parte chinesa em financiamento, energias e comércio de carbono, entre outras áreas.

A COP-26 será realizada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro deste ano.

