Vice-primeiro-ministro tailandês aplaude a chegada de turistas chineses

Rádio Internacional da China - Desde a atualização das medidas de prevenção e controle da pandemia pelo governo chinês, a Tailândia tem aplaudido a chegada de turistas chineses. O vice-primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, ainda se deslocou ao aeroporto de Bangkok para dar as boas-vindas ao primeiro grupo de turistas chineses.

Segundo o vice-primeiro-ministro tailandês, na opinião do povo tailandês, os tailandeses e os chineses são da mesma família, e o próprio vice-primeiro-ministro Anutin é descendente de chinês. É um bom sinal quando os turistas chineses voltaram à Tailândia. Por isso, o governo tailandês, representando todo o povo do país, deve oferecer as mais calorosas boas-vindas aos chineses.

O vice-primeiro-ministro tailandês afirmou que o país não discriminará os viajantes com base na nacionalidade, considerando que o vírus disseminado em todo o mundo é o mesmo.

O vice-primeiro-ministro tailandês lembrou que foi incumbido pelo governo e se deslocou ao aeroporto para receber os turistas chineses, ato que demonstra a alta importância atribuída pelo governo tailandês aos turistas chineses. Anutin acrescentou que nunca se esqueceu do sangue chinês que corre em suas veias e, por isso, a Festa da Primavera ainda é uma festa importante para o povo tailandês. Essa é a razão pela qual a China e a Tailândia mantêm uma amizade estável e duradoura.

O vice-primeiro-ministro tailandês também falou sobre a vacina desenvolvida pela China. Anutin revelou que ele foi o primeiro tailandês que tomou a vacina chinesa, para que o público tenha mais confiança nas vacinas desenvolvidas pela China e carregadas com amizade.

O vice-primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, finalizou que a Tailândia nunca disputou com nenhum país e sempre manteve a neutralidade para não preocupar os vizinhos. Além disso, afirmou que o país apoia todas as propostas da China para promover a paz e a integração mundial. A Tailândia acredita que a paz é a pré-condição de todo o progresso e desenvolvimento. Por isso, sem contradições e disputas, o povo pode levar uma vida feliz, disse o vice-primeiro-ministro tailandês.

