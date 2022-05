Vida de Zelensky será tema de romance gráfico

Apoie o 247

ICL

Reuters - A história da vida do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que passou de comediante a líder da nação na guerra com a Rússia, será transformada em um romance gráfico, na mais recente biografia da TidalWave Comics.

A revista com 22 páginas, que será lançada na sexta-feira, conta a história de como Zelensky, que já fez o papel de um presidente em um programa de televisão, chegou ao poder em 2019 prometendo encerrar a guerra com os separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia. Ele não tinha experiência política quando foi empossado como o sexto presidente do país.

“Quem é ele? O que o motiva? Por que ele é o líder certo para a Ucrânia neste momento? Eram as coisas pelas quais eu tinha curiosidade quando comecei a pesquisa”, disse o escritor Michael Frizell.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O artista Pablo Martinena também desenhou biografias de David Beckham, Nelson Mandela e Donald Trump.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Este livro significa muito para mim por causa da minha ascendência ucraniana”, disse o publisher Darren G. Davis, que mora nos Estados Unidos, em um comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os meus dois casais de avôs imigraram da Ucrânia. Eu queria usar este meio não apenas para contar uma história, mas para de alguma maneira doar à causa ao mesmo tempo”.

Uma parte das vendas será doada à Cruz Vermelha Internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE