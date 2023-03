(Vídeo) “Estamos conduzindo mudanças que não aconteciam há 100 anos”, diz Xi Jinping a Putin

Apoie o 247

247 — Ao partir de reunião bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da China, Xi Jinping, falou em profundas mudanças no cenário internacional. “Agora há mudanças que não aconteciam há 100 anos. Quando estamos juntos, conduzimos essas mudanças”, declarou.

“Concordo”, disse Putin, ao que Xi respondeu: “Cuide-se, querido amigo, por favor”.

Desde o início da guerra da Rússia contra a OTAN na Ucrânia, a cooperação entre os dois países aumentou significativamente. Ambos os países são alvo de sanções econômicas ocidentais e estão fortalecendo as relações econômicas com outros países do chamado “Sul Global” para se desviar da ofensiva financeira.

A guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia, alguns meses depois da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, abalou profundamente o cenário político internacional, polarizando ainda mais a divisão entre o chamado “Ocidente” e o restante do mundo.

