Vídeo: Israel abate "três Drones do Hezbollah" lançados em direção ao campo de gás natural de Karish

O ministro da Defesa de Israel realizou uma reunião com as principais autoridades de segurança depois que os drones do Hezbollah foram interceptados

Sputnik - As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que derrubaram três drones lançados pelo movimento Hezbollah, com sede no Líbano. De acordo com o IDF, os drones foram lançados em direção ao campo de gás Karish, que Israel diz ser parte de sua zona econômica exclusiva reconhecida pela ONU. O Líbano reivindica partes do campo de gás.

De acordo com os militares israelenses, um dos drones foi abatido por um caça F-16 e os outros dois por mísseis Barak disparados do Saar 5 Class Corvette INS Eilat.

Os drones foram “identificados em um estágio inicial e monitorados durante todo o voo por unidades de controle aéreo” e “interceptados no ponto operacional mais apropriado”, explicou o IDF.

Os militares acrescentaram que uma investigação preliminar mostrou que os drones não representavam uma ameaça real em nenhum momento durante o voo.

Um vídeo mostrando o momento em que os drones foram interceptados surgiu online:

Após o incidente, o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, realizou uma avaliação situacional com os principais militares. Gantz enfatizou o seguinte:

"O Estado de Israel está preparado para defender sua infraestrutura diante de qualquer ameaça. A organização terrorista Hezbollah mina a capacidade do Estado libanês de chegar a um acordo na fronteira marítima que é essencial para a economia e os cidadãos do Líbano."

O Hezbollah já havia alertado que "pode ​​impedir" Israel de bombear gás do disputado campo de Karish.

"Temos a capacidade militar, logística e de inteligência para impedir que o inimigo produza gás do campo de Karish. Nossa riqueza marítima é a única esperança do Líbano se quiser se salvar do colapso econômico. As perdas libanesas em caso de guerra não são nada em comparação com o que acontecerá do lado da entidade israelense, e se houver uma guerra, terá repercussões existenciais para Israel", disse o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no mês passado.

Líbano e Israel não têm relações diplomáticas e se veem como estados inimigos, tendo travado uma guerra pela última vez em 2006. Apesar disso, os dois lados estão envolvidos em negociações indiretas intermediadas pelos Estados Unidos há quase dois anos para resolver uma disputa de fronteira marítima. Ambos os países afirmam que uma área triangular do Mar Mediterrâneo, que se acredita ser rica em recursos energéticos, está localizada dentro de suas respectivas águas territoriais.

No mês passado, os negociadores libaneses disseram que estariam dispostos a abandonar as exigências de controle de parte de um campo de gás reivindicado por Tel Aviv. No entanto, em troca, eles buscariam o controle total de outro campo de gás que também se estende pelas zonas econômicas offshore dos países. A oferta relatada daria a Israel o campo Karish e o Líbano ficaria com o campo Qana.

A disputa pela fronteira marítima remonta a 2012, quando o Líbano rejeitou uma proposta americana, segundo a qual Beirute teria 550 quilômetros quadrados - quase dois terços da área - enquanto Tel Aviv teria adquirido o terço restante.

