Vídeo: Messi não permite que esposa seja retirada de sessão de fotos na entrega da Bola de Ouro

No vídeo é possível perceber que Messi não gostou nem um pouco da atitude de um organizador do evento que tentou tirar Antonela da sessão de fotos edit

Fórum - Um detalhe teria passado quase despercebido quando o argentino Lionel Messi ganhou a Bola de Ouro pela sétima vez, na segunda-feira (29), batendo o polonês Robert Lewandowski e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, não fossem os internautas.

O jogador do Paris Saint-Germain compareceu ao lado da esposa Antonela e dos três filhos: Thiago, Mateo e Ciro, com quem posou no tapete.

Durante a sessão de fotos, um organizador do evento pediu que Antonela saísse, para tirar fotos apenas do jogador de futebol. Quando ela se afastou, Messi a pegou pela mão e pediu que ficasse. O vídeo com a atitude do craque viralizou nas redes sociais.

Assista:

"Le piden a Antonella que se ponga a un costado para sacarle fotos a Messi solo y él le pide a ella que se quede a su lado. ¡Por Dios, qué hombre! No esperen menos, reinas": Messi hace respetar el lugar de su esposa en plena gala de la entrega del Balón de Oro 2021. 📹:Twitter pic.twitter.com/sGT9XcESU1





