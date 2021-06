Vídeo mostra momento exato de queda de teleférico que matou 14 na Itália

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (16) mostram pela primeira vez o acidente no teleférico de Stresa, ocorrido em 23 de maio, e que matou 14 das 15 pessoas que estavam no equipamento. Apenas um garoto de 5 anos sobreviveu edit

(ANSA) - Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (16) pelo "Tg3" mostrou pela primeira vez imagens do acidente com a cabine n° 3 do teleférico de Stresa, ocorrido em 23 de maio, e que matou 14 das 15 pessoas que estavam no equipamento.Apenas o menino Eitan, de 5 anos, sobreviveu.

As cenas mostram que a cabine já estava próxima ao desembarque, quando o solavanco provocado pelo rompimento de um cabo - e a falta de atuação do sistema de freios de emergência - causou a descida rápida da cabine. Ao todo, do momento do incidente até a queda, passaram-se 18 segundos.

É possível ver que o funcionário que trabalhava no momento para ajudar na saída dos passageiros entra em desespero e chama o socorro imediatamente.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

O vídeo faz parte do inquérito e vai de encontro com as informações já repassadas pela Procuradoria de Verbania, que destacou que a cabine desceu a cerca de 100 km/h antes de cair.

Segundo as informações, com base nos depoimentos, um dos responsáveis pelo teleférico Stresa-Mottarone teria colocado uma espécie de "garfo" nos freios de emergência, fazendo com que ele não fosse ativado. Os investigadores analisam quem deu a ordem e os motivos para a medida ter sido adotada. (ANSA).

