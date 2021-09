Vídeo mostra tropas dos EUA disparando granadas de fumaça sobre multidão de civis em Cabul

As últimas tropas dos EUA deixaram o Afeganistão na segunda-feira (30), encerrando uma guerra de quase 20 anos. De acordo com o presidente dos EUA, Joe Biden, mais de 124.000 pessoas foram evacuadas do país edit

Sputnik - Nas últimas 24 horas um vídeo começou a ganhar muitas visualizações nas redes sociais. A filmagem mostra tropas norte-americanas e soldados afegãos em pé atrás de uma cerca de arame farpado na entrada do aeroporto de Cabul enquanto atiram granadas de fumaça e disparam indiscriminadamente balas de borracha em uma multidão de civis afegãos.

O vídeo, realizado pelo soldado norte-americano Michael Markland no perímetro de segurança do aeroporto, exibe ainda as tropas tentando conter o avanço dos civis. Em determinado momento da filmagem, soldados com uniforme do Exército afegão são vistos espancando indivíduos não identificados com a coronha de seus rifles Kalashnikov.

Filmado com uma câmera GoPro acoplada no capacete de Markland, o trecho acima faz parte de um vídeo mais longo de oito minutos e 18 segundos, que foi postado pelo fuzileiro no Facebook e Instagram.

Em seguida, Markland foi forçado a retirar seu vídeo viral de suas contas, informando aos seguidores que "pessoas muito mais importantes do que [ele] também [viram] e estão me forçando a excluí-lo". O fuzileiro não especificou quem eram essas pessoas.

Evacuação do Afeganistão

O Pentágono lançou sua própria coleção de vídeos, incluindo mais de 1.200 fotos e mais de 60 filmagens, em sua seção oficial de Evacuação do Afeganistão do Serviço de Distribuição de Informações Visuais de Defesa. No entanto, nenhuma das fotos ou vídeos apresenta o conteúdo cru mostrado por Markland em seu clipe viral.

Os EUA enviaram um destacamento de cerca de 1.000 fuzileiros navais adicionais para o aeroporto de Cabul em meados de agosto para auxiliar nas operações de evacuação, com a Casa Branca insistindo em concluir a saída do país até 31 de agosto. Mais de 124.000 pessoas foram evacuadas para fora do Afeganistão em duas semanas, com os EUA transportando mais de 100.000 por via aérea, de acordo com o presidente Joe Biden.

