Vídeo mostra Xi Jinping repreendendo Trudeau após vazar reunião à imprensa; assista

247 - Durante encontra da cúpula do G20, em Bali, na Indonésia, o presidente da China, Xi Jinping, repreendeu o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, por vazar à imprensa assuntos tratados pelos chefes de Estado em reunião bilateral informal, ocorrida anteriormente.

O mal-estar entre os dois foi registrado e divulgado pelos meios de comunicação do Canadá.

"Tudo o que falamos vazou (para imprensa). Isso não é apropriado, não é assim que nós atuamos. Se você for honesto, devemos nos comunicar com respeito mútuo", reclamou Xi Jinping, segundo a tradução simultânea do intérprete.

Trudeau rebate afirmando que "no Canadá, acreditamos em um diálogo livre e franco" e que ele gostaria de trabalhar construtivamente com a China, mas que poderia haver pontos de discordância. Enquanto Xi ponderou que seria necessário "primeiro criar as condições para isso".

Maluco, o Trudeau tomou um esculacho do Xi Jinping, não sabe nem onde é a frente dele maispic.twitter.com/3cJ4Q73X6o November 16, 2022

