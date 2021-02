(Vídeo) Mulher retira calcinha e usa como máscara contra a Covid-19 em supermercado

A cliente disse que não tinha a máscara e a funcionária ameaçou retirá-la de uma loja na África do Sul. Depois a mulher colocou a mão por baixo do vestido e retirou a calcinha edit

247 - Uma mulher foi flagrada retirando a calcinha e colocando no rosto, como uma máscara de proteção contra a Covid-19, no meio do supermercado Pick n Pay, na África do Sul.

A ação da mulher, filmada por outra que também estava na fila, aconteceu após uma funcionária informar que ela não poderia ser atendida sem utilizar o equipamento de proteção, de acordo com o portal Uol.

A cliente disse que não tinha a máscara e a funcionária ameaçou retirá-la da loja. Depois a mulher pôs a mão por baixo do vestido e retirou a calcinha.

Outra compradora que está atrás da mulher a parabenizou pela ação dizendo "muito bem" e afirmou que a "bactéria na calcinha dela [da outra mulher] é menor do que na máscara".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.