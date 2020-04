Vídeo: nova leva de médicos cubanos chega à Itália sob aplausos

Expulsos do Brasil por Bolsonaro, profissionais cubanos chegam agora à cidade de Turim para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Eles desembarcaram nesta segunda-feira 13 sob aplausos edit

247 - Expulsos por Jair Bolsonaro do Brasil, onde atuavam no programa Mais Médicos, profissionais cubanos chegaram sob aplausos nesta segunda-feira 13 à cidade de Turim, na Itália, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

É a segunda leva de médicos cubanos a chegar na Itália, desta vez composta por 21 médicos e 16 enfermeiros, além de um coordenador de logística. Em 22 de março, a primeira equipe também chegou sob aplausos dos italianos, como aconteceu hoje.

Leia mais sobre a transferência médicos na nota da embaixada de Cuba . Assista à chegada dos profissionais cubanos a Turim:

Médicos Cubanos são recebidos sob aplausos em Turim, na Itália. Aqui foram expulsos por Mandetta e Bolsonaro. pic.twitter.com/idP8jYMiev — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 13, 2020





Recepção aos infectologistas cubanos que acabam de chegam a Turim, na Itália. Longa, muito longa vida à Revolução Cubana. pic.twitter.com/K0RU3MmMVU — Orlando Guerreiro (@orlandoguerreir) April 13, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.