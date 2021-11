Videoconferência entre presidentes da China e dos EUA transmite sinal positivo ao mundo, afirma Chancelaria chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os chefes de Estado da China e dos EUA acreditam que a videoconferência entre ambos conseguiu resultados positivos, oferecendo um forte sinal ao mundo, afirmou na quarta-feira (17) da semana passada o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, na coletiva de imprensa.

No seminário do instituto Brookings, realizado no dia 16, o assistente do presidente Joe Biden para Assuntos de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirmou que a China e os EUA, como os dois países mais importantes do mundo, assumem grandes responsabilidades no tratamento das relações bilaterais e elaboração de políticas diplomáticas. Os dois países fortalecerão contatos de todos os níveis, evitando que a competição evolua em conflitos.

O porta-voz chinês declarou que a videoconferência entre os presidentes Xi Jinping e Joe Biden foi franca, construtiva e frutífera, ajudando a aumentar o entendimento mútuo e as expectativas positivas da comunidade internacional nas relações sino-americanas. Ambos os lados concordam em manter os contatos estreitos e orientar os laços bilaterais a retornarem ao caminho correto de desenvolvimento, de forma a beneficiar os dois povos.

