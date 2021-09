Videoconferência sobre região chinesa de Xingiang é realizada no âmbito da ONU

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A delegação permanente da China na Organização das Nações Unidas (ONU) e o governo popular da Região Autônoma Uigur de Xinjiang realizaram nesta quarta-feira (29) a videoconferência “Xinjiang é um ótimo lugar”.

Participaram do evento o diretor do Comitê Permanente da Assembleia Popular da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Shawkat Imin, o vice-diretor do Comitê Permanente da Assembleia Popular da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Li Xuejun, o representante permanente da China na ONU, Zhang Jun, e o vice-representante permanente da China na ONU, Dai Bing. Também presenciaram a videoconferência embaixadores e diplomatas de diferentes países nas Nações Unidas, oficiais dos órgãos da ONU, jornalistas e representantes de organizações não-governamentais, com um total de 120 pessoas. Cerca de mil pessoas assistiram à transmissão do evento ao vivo.

Shawkat Imin apresentou a situação geral do desenvolvimento de Xinjiang. Segundo o diretor, não ocorreu nenhum incidente terrorista violento na região nos últimos quatro anos e o turismo se tornou um pilar do desenvolvimento econômico regional de alta qualidade. Além disso, a questão da pobreza absoluta foi solucionada. Ele afirmou que a região garante efetivamente o direito do povo de todas as etnias à participação igualitária da gestão dos assuntos nacionais e implementa completamente a política de liberdade religiosa do Partido Comunista da China (PCCh). Shawkat Imin destacou que a região persiste em colocar os interesses do povo acima de tudo e destina mais de 70% da despesa anual do orçamento público geral para garantir e melhorar a vida do povo.

Os embaixadores e representantes do Paquistão, Rússia, Eritreia, Arábia Saudita, Cuba, Irão, Marrocos e Síria elogiaram os êxitos do desenvolvimento, da construção e da proteção de direitos humanos, assim como a união entre diferentes etnias em Xinjiang. De acordo com os diplomatas, as mudanças da região constitui uma miniatura do desenvolvimento e prosperidade da China. Eles afirmaram que vale a pena respeitar e aprender com o sucesso e as experiências chinesas. Para os diplomatas, todos os países precisam apoiar o multilateralismo e têm o direito a decidir por si mesmo o caminho de desenvolvimento.

