Vídeos: Cerca de 80 mil manifestantes em Tel Aviv contra a ampla reforma judicial de Israel

Sputnik Brasil - Dezenas de milhares de manifestantes enfrentaram o tempo chuvoso neste sábado (14) em protesto contra o novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus planos de mudanças no sistema judiciário de Israel.

A polícia estimou que cerca de 80 mil pessoas estavam na principal praça da cidade e nas ruas ao redor, sendo que muitas viajaram para Tel Aviv neste fim de semana. Manifestações também foram realizadas em Jerusalém e Haifa.

Estradas foram fechadas para o trânsito dos manifestantes, pois as autoridades de segurança locais fizeram diversos alertas nos últimos dias contra possíveis distúrbios durante os protestos.

Dezenas de milhares de israelenses nas ruas de Tel-Aviv e Jerusalém esta noite para protestar contra os planos do governo de retirar os tribunais de poder e independência.

As manifestações marcam a segunda semana em que opositores do governo de Netanyahu vão às ruas para protestar contra as propostas do ministro da Justiça, Yariv Levin.

Ele planeja restringir os poderes do Supremo Tribunal de Justiça e consolidar o controle político sobre a nomeação de juízes.

Críticos dos planos, que incluem autoridades judiciais e jurídicas, dizem que as reformas colocariam em risco os direitos civis e minoritários básicos, pois limitariam a autoridade do tribunal superior para derrubar leis e decisões do governo.

Os defensores das mudanças argumentam que os tribunais assumiram poderes excessivos e emitiram decisões que desafiam a vontade dos eleitores.

E muitos desses manifestantes contra o recém-eleito governo israelense esta noite em Tel Aviv estão agitando a bandeira palestina.

