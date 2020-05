Vietnã conquista êxito no combate ao coronavírus

O Vietnã foi o primeiro país do mundo a dar por controlada, no fundamental, a pandemia de covid-19. Com 95 milhões de habitantes, o país contava na última terça-feira (12) com apenas 288 casos de infecção, 249 dos quais já recuperados, e nenhuma vítima mortal. Foi o 26º dia consecutivo sem novos contágios registrados edit

247 - Há informações relevantes sobre o controle da covid-19 no Vietnã, para além do número pequeno de casos e nenhuma morte. Uma dessas informações é o fato de os doentes registrados desde 26 de Abril terem viajado de países onde a situação epidemiológica é complicada, pelo que a transmissão local será praticamente nula. Além disso, dos 39 casos de infecção ainda activos, só um – cidadão britânico – se encontra em estado crítico.

Desde finais de Abril que as autoridades vietnamitas vêm levantando as restrições adotadas semanas antes para conter a epidemia: as atividades produtivas e educacionais já reabriram, assim como os serviços, centros comerciais e transportes. Em 12 de Maio, o mausoléu de Ho Chi Minh, em Hanói, voltou a receber visitas.

O combate ao surto epidémico começou cedo no Vietnã: em 11 de Janeiro, data da primeira morte em Wuhan, na China, o país reforçou de imediato os controles de fronteira e os aeroportos; quatro dias depois, as autoridades vietnamitas reuniram-se com a Organização Mundial de Saúde, destaca o jornal "Avante!".

