Vietnã sem novos casos ou mortes por Covid-19

(Prensa Latina) - O Vietnã começou sábado sem novos casos ou mortes por Covid-19, no que parece ser um retorno ao 'novo normal' após um ressurgimento do mal há um mês e meio.

Conforme relatado pela comissão encarregada de conter a pandemia, o número de pacientes permaneceu em 1.060, o número de óbitos em 35 (pelo nono dia consecutivo) e o número de recuperados em 902.

Entre os que ainda estão em tratamento, 38 tiveram resultados negativos em dois ou três testes de detecção do SARS-CoV-2 e 16 em um. O estado de saúde de quatro pacientes é relatado como grave.

Atualmente, mais de 35.000 pessoas estão em quarentena ou sob supervisão médica em centros especializados ou em casa, quase todas repatriadas de outras nações.

Estatísticas básicas da doença confirmam que o surto de 25 de julho em Da Nang e suas ramificações estão sob controle.

No sábado, as medidas de confinamento naquela cidade foram relaxadas e o ano letivo começou em todo o país.

Ontem, o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc aconselhou a tomar as precauções necessárias para retomar os voos comerciais de e para as nações vizinhas, onde haverá relativo controle sobre a pandemia nos próximos dias.

Em termos de número de casos de Covid-19, o Vietnã ocupa o 161ú lugar e suas taxas de infecção e mortalidade também estão entre as melhores da Ásia e do mundo, com 11 e 0,3 por milhão de habitantes, respectivamente.

