Violência explode em subúrbio de Paris após homem que dirigia veículo roubado ser morto pela polícia

RFI - Vários incidentes foram registrados pela segunda noite consecutiva, de domingo (27) para segunda (28), em diversas cidades da periferia parisiense. Os tumultos começaram após a morte de um homem de 33 anos, atingido pelo tiro de um policial durante uma blitz entre as cidades de Aulnay-sous-Bois e Sevran, no início da tarde de sábado (26).

Em Sévran, cidade situada ao norte da capital francesa, oito veículos foram incendiados e o fogo acabou atingindo outros quatro carros. Cinco pessoas foram presas, segundo a polícia. Barricadas também foram erguidas pelos moradores em Aulnay-Soud-Bois, uma localidade vizinha - uma delas no meio da rua.

O motorista de um ônibus que passava pelo local teve que interromper o trajeto. De acordo com os policiais, trinta pessoas encapuzadas e armadas com barras de ferro, forçaram o motorista do ônibus a descer e retirar os passageiros. Em seguida, o veículo foi incendiado.

Os incidentes começaram na noite de sábado (26) para domingo (27). Cerca de dez pessoas foram detidas, segundo a polícia, por tentativa de incêndio e por jogar objetos contra policiais, que precisaram pedir reforços para conter os atos de vandalismo.

A confusão começou após a morte, no sábado, por volta de 12h30, do motorista de uma caminhonete roubada. Quando o veículo parou no farol vermelho de uma rua situada entre Aulnay-sous-Bois e Sevran, um policial que participava de uma blitz pediu ao homem, de 33 anos, que abaixasse o vidro. Em seguida ele atirou no motorista, em "circunstâncias que ainda devem ser esclarecidas", explicou o Procurador da República de Bobgny, Éric Mathais, em um comunicado.

O homem foi ferido ao mesmo tempo em que acelerou, fazendo com que a caminhonete parasse a centenas de metros de distância, e batesse em vários carros estacionados, de acordo com a Procuradoria. A Corregedoria da Polícia abriu um inquérito para analisar o caso. O policial, em estado de choque, teve que ser hospitalizado e ainda não foi interrogado, segundo Mathais.

Jovem estuprado com cassetete

Em 2017, a agressão de um jovem em Aulnay Sous Bois também desencadeou uma onda de protestos no subúrbio parisiense, resultando na detenção de dezenas de pessoas. Durante uma batida, policiais estupraram Theo, 22 anos com um cassetete. As lesões que poderiam ter sido fatais, segundo os médicos que o atenderam na delegacia. Os quatro policiais que filmaram a cena foram indiciados pelo crime.

O caso gerou protestos na cidade e outras áreas suburbanas. Na época, o caso reavivou a memória da morte dos jovens Zyed Benna e Bouna Traoré, que morreram eletrocutados ao tentar escapar de dois policiais em Clichy, e geraram uma das maiores ondas de violência já ocorridas na periferia parisiense.

