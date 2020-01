Violência faz governo dos EUA aumentar nível de alerta e desaconselhar viagens ao Brasil

247 - A despeito do discurso oficial do governo Jair Bolsonaro sobre a redução dos índices de violência no Brasil o governo dos Estados Unidos elevou o nível de alerta ara turistas norte-americanos que viajam para o país. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o nível de alerta foi elevado devido aos altos riscos de crimes em favelas, nas cidades-satélites de Brasília e em zonas fronteiriças. O nível foi elevado de cautela, nível 2, para o nível 4, quando a viagem não é aconselhável, nas áreas listadas.

No informe desta terça-feira (14), o Departamento de Estado desaconselha que os turistas visitem "empreendimentos informais de habitação (comumente referidos no Brasil como favelas, vilas, comunidades e/ ou conglomerados) a qualquer hora do dia devido a crimes". Também foi desaconselhada que os visitantes norte-americanos viajem para as cidades satélites de Ceilândia, São Sebastião, Santa Maria e Paranoá no período noturno.

Sobre a região de fronteiras o comunicado também ressalta que é bom evitar "quaisquer áreas a menos de 150 km/ 100 milhas das fronteiras terrestres do Brasil com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai". A exceções ficam por conta dos parques nacionais de Foz do Iguaçu e do Pantanal.

No texto do Departamento de Estado, a justificativa para evitar a se deve a ocorrência de "crimes violentos, como assassinato, assalto à mão armada e roubo de carros, são comuns em áreas urbanas, dia e noite. A atividade de gangues e o crime organizado é generalizada. Assaltos são comuns. Os funcionários do governo dos EUA são desencorajados a usar ônibus públicos municipais em todas as partes do Brasil devido ao risco elevado de assalto e agressão a qualquer hora do dia e, especialmente, à noite".