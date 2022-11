Visita de Díaz-Canel à China sinaliza relações internacionais e interpartidárias únicas

Apoie o 247

ICL

247 - A convite do Secretário-Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e Presidente chinês Xi Jinping, o Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e Presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez fará uma visita de Estado à China de quinta a sábado desta semana.

Díaz-Canel será o primeiro líder estrangeiro a visitar a China depois que Xi voltou de um turbilhão diplomático na Cúpula dos Líderes do G20 na Indonésia e nas reuniões da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na Tailândia.

Xu Shicheng, pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times que a visita não apenas carrega a amizade tradicional dos dois países, mas também reflete os laços estreitos entre as duas partes.

China e Cuba são bons amigos, bons camaradas e bons irmãos. Eles dão as mãos no caminho socialista, apoiam-se mutuamente em interesses centrais, coordenam-se estreitamente em questões internacionais e regionais, estabelecendo um modelo de solidariedade de países socialistas e cooperação entre países em desenvolvimento, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21).

Díaz-Canel é o primeiro chefe de Estado da região da América Latina e Caribe a visitar a China após o 20º Congresso Nacional do PCCh. Acredita-se que sua visita irá injetar ímpeto nas relações bilaterais e promover a tradicional amizade e cooperação, disse Mao.

Pan Deng, diretor executivo do Centro Jurídico da Região da América Latina e Caribe da Universidade de Ciências Políticas e Direito da China, disse ao Global Times que os dois lados sempre mantiveram comunicações estreitas e que a China atribui uma importância única aos laços com Cuba.

China e Cuba permaneceram juntas na luta contra a hegemonia, o unilateralismo e o protecionismo, disseram observadores.

Quando o Ocidente liderado pelos EUA difama a China no cenário internacional, em direitos humanos e outras desculpas, Cuba é um firme defensor dos interesses centrais da China, enquanto a China tem sido uma amiga oportuna quando Cuba precisa, disse Pan.

Esse apoio mútuo foi destacado na luta contra a pandemia de covid-19, e Xu mencionou a ajuda humanitária que a China enviou a Cuba depois que o furacão Ian em outubro causou grandes estragos no país.

Em uma ocasião da ONU em 3 de novembro, Dai Bing, vice-representante permanente da China na ONU, expressou apoio a Cuba contra as sanções coercitivas unilaterais dos EUA, pois violaram gravemente o consenso internacional sobre a Agenda 2030 e prejudicaram os direitos à vida e ap desenvolvimento das pessoas.

Além da cooperação em intercâmbios comerciais, médicos e culturais, Xu também destacou a profunda afeição mútua entre os dois povos.

É claro que as dificuldades de Cuba na economia e na subsistência das pessoas são em grande parte causadas pelas sanções dos EUA. Washington, em meio à pandemia de covid-19, até acrescentou mais medidas e tentou causar o caos político em Cuba, mas Cuba se mantém firme, disseram especialistas.

Apesar da repressão de longo prazo dos EUA aos governos de esquerda na região, a América Latina agora está experimentando o ressurgimento da "onda rosa", com os principais países da região "virando à esquerda".

A América Latina está cansada da hegemonia e da coerção dos EUA, e líderes com agenda voltada para o desenvolvimento doméstico estão ganhando apoio público, disse Pan.

A presença de Cuba e seu papel exemplar na "onda rosa" da América Latina demonstraram plenamente que a pressão máxima dos EUA sobre uma rivalidade e sua política de "empobrecer seu vizinho" para manter seu status hegemônico não funcionou, observou Pan. "Esses truques também não funcionarão no futuro."

Enquanto o mundo enfrenta uma lenta recuperação econômica e turbulências geopolíticas, os observadores observaram que mais e mais países estão percebendo que o confronto é prejudicial a todos, enquanto a cooperação, como a China sempre defendeu, é o caminho para enfrentar conjuntamente as dificuldades e alcançar crescimento.

É por isso que a última participação do presidente Xi na cúpula do G20 e nos eventos da Apec foi um sucesso e líderes de países socialistas e não socialistas, países em desenvolvimento e desenvolvidos visitaram ou planejaram visitar a China depois que o curso do país foi traçado claramente no 20º Congresso Nacional Congresso do PCCh.

Pan acredita que China e Cuba, e mais países da Ásia-Pacífico e América Latina, têm potencial para iniciar negociações para se opor conjuntamente à hegemonia e impulsionar a recuperação das cadeias globais de manufatura, logística e finanças, de modo a beneficiar a subsistência das pessoas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.