Visita de Lula fortalece laços e ações anticorrupção entre Brasil e países africanos

247 - O Brasil reforçou seu compromisso global no enfrentamento à corrupção durante a 37ª Cúpula da União Africana, realizada em Adis Abeba, Etiópia. Sob a liderança do presidente Lula (PT), a delegação brasileira, encabeçada pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, desempenhou um papel de destaque na construção de parcerias e colaborações estratégicas com países africanos.

Um dos momentos-chave do evento foi a assinatura do memorando de entendimento entre a CGU e o Conselho de Prevenção da Corrupção de Cabo Verde. Este acordo estabelece bases sólidas para futuras iniciativas conjuntas, visando promover a integridade, transparência e o combate à corrupção, com ênfase na criação de um ambiente global justo e sustentável.

"Estou seguro de que a troca de informações, boas práticas e experiências entre nossas instituições fortalecerão nossas ações anticorrupção em todas as suas vertentes", ressaltou o ministro Vinícius de Carvalho. >>> LEIA TAMBÉM: "Brasil e África vão atuar juntos por uma nova ordem internacional", diz Lula

Outro ponto relevante está relacionado à participação do Brasil na presidência do G20, onde a CGU lidera o Grupo de Trabalho Anticorrupção. Durante a cúpula, o ministro da CGU se encontrou com representantes da Comissão da União Africana para discutir as prioridades do grupo, que incluem a promoção da integridade, medidas anticorrupção no setor privado e o fortalecimento da integridade pública.

"Nossas prioridades são ambiciosas, mas estão alinhadas com o lema da Presidência do G20, que visa construir um mundo justo e um planeta sustentável", afirmou o ministro Vinícius de Carvalho. Ele também ressaltou a importância de abordar as relações entre desenvolvimento sustentável e políticas de integridade e anticorrupção.

A comitiva brasileira, composta por ministros de diversas pastas, demonstrou o comprometimento do país em colaborar ativamente com as nações africanas na luta contra a corrupção e na promoção de um desenvolvimento equitativo e sustentável.

