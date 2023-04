Visita de ministra alemã oferece vislumbre da tendência política da Europa em relação à China, diz principal jornal chinês

Ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, visitou a China esta semana e realizaram reuniões sobre as relações da China com a Alemanha e União Europeia edit

GlobalTimes - A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, visitou a China de quinta a sábado (15). Esta é a primeira visita oficial à China de Baerbock, que é amplamente vista na China como uma linha-dura na China. Ela foi primeiro a Tianjin visitar empresas alemãs, depois pegou o trem de alta velocidade para Pequim com o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang. Os dois realizaram conjuntamente a sexta rodada do diálogo estratégico China-Alemanha sobre diplomacia e segurança e tiveram uma comunicação abrangente e aprofundada sobre as relações China-Alemanha, as relações China-UE e questões internacionais e regionais importantes. O mundo exterior está atento à mensagem que Baerbock levará de volta à Alemanha e à Europa.

Existem três grandes antecedentes desta visita aos quais o público está prestando atenção especial. Primeiro, os políticos europeus iniciaram uma "onda de visitas" à China. Os próximos serão líderes políticos que defendem o fortalecimento da cooperação com a China e o aumento da autonomia estratégica europeia, e em seguida os que são mais "pró-EUA" e adotam uma postura mais dura em relação à China. Isso mostra que a Europa como um todo está mais disposta e ansiosa para se comunicar e fazer intercâmbio com a China.

O segundo antecedente é que a Alemanha está prestes a emitir um novo documento estratégico para a China, e quem o formula é o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha sob a liderança de Baerbock. O mundo exterior está muito interessado em saber como esta visita afetará o documento e qual será a postura da Alemanha ao lidar com a China.

Em terceiro lugar, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou repetidamente após sua visita à China que a Europa deve fortalecer sua autonomia estratégica e não deve se tornar um "vassalo". Essas observações causaram choque na Europa e nos Estados Unidos e, de fato, abriram um importante debate sobre política externa entre as elites políticas europeias.

Nesse contexto, algumas vozes da opinião pública americana e ocidental, especialmente a primeira, esperam muito que Baerbock mostre dureza durante sua visita à China para "compensar" o "impacto negativo" da visita de Macron.

Mas a cena que eles esperavam não se concretizou. Embora ela levasse em consideração os sentimentos da opinião pública ocidental, ela enfatizou com mais frequência a importância da cooperação Alemanha-China. Por exemplo, ela disse que a China é o parceiro comercial mais importante da Alemanha e não concorda com a divisão da China e espera uma cooperação estreita com a China em questões globais. Ao se encontrar com o vice-presidente chinês, Han Zheng, Baerbock disse que a Alemanha está disposta a aumentar a cooperação com a China em vários campos e fortalecer os intercâmbios entre pessoas para levar os laços bilaterais a um novo nível.

Ao visitar empresas alemãs em Tianjin, Baerbock também expressou sua vontade de promover a cooperação entre os dois lados e expandi-la para um campo mais amplo. Alguns meios de comunicação alemães disseram que algumas das declarações de Baerbock "parecem ter apoiado a posição do presidente francês Macron".

Na verdade, independentemente de Baerbock ter vindo para a China ou não e o que quer que ela diga, a auto-reflexão e o ajuste na Europa ocorrerão. As elites políticas europeias, incluindo Baerbock, independentemente de seus valores e preferências pessoais, não podem ser muito "descontroladas" na política do mundo real, pois os interesses nacionais são o fio condutor. Em última análise, isso é problema da própria Europa, uma oscilação que inevitavelmente ocorre depois que ela entra em um extremo de pensamento ou emoção.

A atitude da China de diálogo próximo, tratamento adequado das diferenças, aprofundamento da cooperação e trabalho em conjunto com a Europa permanece consistente. Acreditamos que os europeus podem fazer uma escolha sábia entre cooperar com a China, promover juntos a paz e o desenvolvimento, ou escolher a divisão e o confronto, exacerbando sua própria crise e trazendo maiores problemas para o mundo.

A comunicação é sempre melhor do que o isolamento, e o diálogo é sempre superior ao confronto. Alguns líderes políticos tinham profundos preconceitos com fortes cores ideológicas antes de terem contato próximo com a China, mas depois de mais comunicação e contato, mudaram sua forma de lidar com o país. Isso não é incomum na Alemanha.

A ex-chanceler alemã Angela Merkel é um exemplo típico. Durante seu mandato, o desenvolvimento das relações China-Alemanha foi rápido, o que não apenas fortaleceu a influência da Alemanha internacionalmente, mas também tornou a União Europeia mais proativa em seu relacionamento com os EUA. O ex-ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer, que também veio do Partido Verde, teve uma experiência semelhante.

Para Baerbock, o mundo lá fora já percebeu que seu tom em relação à China sofreu mudanças sutis recentemente. Espera-se que o que ela vê e ouve na China possa lhe dar uma compreensão mais intuitiva e vívida do desenvolvimento da China e da cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Alemanha.

Deve-se ressaltar que os "falcões da China" parecem ser bastante populares no campo da opinião pública ocidental. No entanto, este não é um termo elogioso, mas tornou-se representativo de uma falta de racionalidade e pragmatismo. Tanto a nação chinesa quanto a nação alemã são conhecidas por sua calma e racionalidade.

Esperamos que o rótulo de "falcão da China" de Baerbock seja removido o mais rápido possível e a promoção do desenvolvimento sustentável das relações China-Alemanha com uma atitude madura e racional, injetando estabilidade e energia positiva no desenvolvimento das relações China-UE.

