Rádio Internacional da China - O ex-secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, começou uma visita a Taiwan a partir de quarta-feira (2). É uma farsa interpretada por um político antiquado e desacreditado com uma agenda assustadora. As autoridades do Partido Democrático Progressista de Taiwan (DPP, sigla em inglês), aliadas a certos indivíduos do lado americano, não terão nenhuma chance de sucesso em seu plano de “alcançar a independência com ajuda dos EUA” e “conter a China através de Taiwan”.

Que tipo de pessoa é Mike Pompeo? A comunidade internacional já sabe claramente há muito tempo. “Nós mentimos, enganamos e roubamos” é uma “famosa fala” de Pompeo. Este ex-secretário de Estado norte-americano não fez nada de positivo durante seu mandato, mas é o melhor em “estimular as chamas” e espalhar desinformação, razão pela qual foi chamado pela mídia de “o pior secretário de Estado dos EUA”, “instigador de ódio” e “fabricante de mentiras". Quanto à questão da China, Pompeo havia planejado e implementado uma série de ações malucas. Em particular, ele jogou a “carta de Taiwan”, interferindo seriamente nos assuntos internos da China e prejudicando as relações sino-norte-americanas.

Nesta visita a Taiwan, Pompeo, que está fora do escritório há mais de um ano, tem muitas ideias confusas. O Pompeo faminto de poder nunca desistiu de seu "sonho de ser presidente". No ano das eleições americanas de meio-termo, Pompeo quer ganhar o apoio das forças anti-chinesas nos EUA e expandir sua influência através da visita a Taiwan.

Pompeo se empenhou na busca de interesses próprios durante seu mandato como secretário de Estado dos EUA. Como uma pessoa tão egoísta pode realmente se importar com o desenvolvimento de Taiwan? Sua retórica serve apenas para enganar os ativistas da “independência de Taiwan” e sua visita serve apenas para usar as autoridades do DPP como uma ferramenta para buscar seus próprios interesses políticos. Além de alimentar as tensões no Estreito de Taiwan e prejudicar os interesses da população da ilha, a visita não atingirá o objetivo que Pompeo tanto almeja.

