Visita de Xi Jinping ao Oriente Médio reforça multipolaridade mundial

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - A visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Oriente Médio é um marco, levando as relações China-Estados Árabes, China-Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e China-Arábia Saudita a uma nova era de desenvolvimento abrangente e aprofundado, disse o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

O conselheiro, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fez as observações ao falar à imprensa sobre a visita de Xi Jinping à Arábia Saudita de 7 a 10 de dezembro.

Wang Yi disse que o presidente Xi Jinping participou da primeira Cúpula China-Estados Árabes e da Cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), fez uma visita de Estado à Arábia Saudita e realizou reuniões bilaterais com quase 20 líderes de países da região, escrevendo um novo capítulo na história das relações sino-árabes que terá um impacto profundo no padrão internacional e na situação regional.

Segundo o ministro, o presidente chinês fez um importante discurso na primeira Cúpula China-Estados Árabes, propondo construir uma comunidade sino-árabe mais próxima com um futuro compartilhado, que recebeu respostas positivas dos líderes de todas as partes presentes. Os dois lados concordaram em fortalecer a solidariedade e a ação bilateral e assinaram documentos de cooperação em vários campos.

Wang Yi apontou que Xi Jinping propôs cinco áreas principais para o intercâmbio de China-CCG nos próximos três a cinco anos, o que promoverá ainda mais avanços na cooperação bilateral. Os líderes da China e dos países do CCG emitiram a Declaração Conjunta da Cúpula China-CCG, anunciando o fortalecimento da parceria estratégica estabelecida.

O encontro entre o presidente Xi Jinping e o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman Al Saud, alcançou uma série de consensos importantes e resultados frutíferos, enfatizou Wang Yi. A visita do presidente chinês ao Oriente Médio foi calorosamente recebida e amplamente reconhecida, indicando que a multipolarização mundial se tornou uma tendência inevitável que não pode ser interrompida.

Tradução: Ângela Han

Revisão: Patrícia Comunello

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.