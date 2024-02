Visita do chanceler chinês à Europa sinaliza tomada de iniciativa para estabilizar relações

Apoie o 247

Global Times - Depois de se reunir com vários responsáveis europeus de alto nível na recém-concluída Conferência de Segurança de Munique (MSC), o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, embarcou em viagens para visitar Espanha e França. Especialistas chineses disseram que a visita do ministro das Relações Exteriores chinês à Europa e os frequentes intercâmbios com autoridades europeias no início do ano sinalizam que a China está tomando uma iniciativa mais ativa na estabilização dos laços com os países europeus e no fortalecimento da comunicação com eles.

A China está disposta a trabalhar com a Espanha para compreender a relação China-Espanha a partir de uma perspectiva global e de longo prazo, destacando a confiança mútua e a cooperação vantajosa para todos, e enfatizando a estabilidade estratégica e a cooperação prática, a fim de promover o avanço contínuo da As relações China-Espanha estarão na vanguarda das relações China-UE, disse Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, ao se reunir com o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares Bueno, no domingo, horário local: de acordo com um comunicado publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

Ambas as partes concordaram em reforçar a cooperação em vários domínios, como telecomunicações, cuidados de saúde, veículos eléctricos e energia verde.

Durante o MSC, Wang envolveu-se no que os especialistas apelidaram de conversas “francas e profundas” com uma série de autoridades europeias. Ele disse à ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, no sábado, que não existe nenhum conflito de interesses fundamental entre a China e a Alemanha e que os seus interesses comuns estão continuamente a fortalecer-se e a expandir-se.

A China está pronta para trabalhar com a Alemanha para evitar perturbações, construir mais consenso e compreender e apoiar-se mutuamente em questões relacionadas com os seus respectivos interesses essenciais, disse Wang Yi.

A China está pronta para trabalhar com a União Europeia (UE) para promover um mundo multipolar igualitário e ordenado, para que cada país tenha o seu próprio lugar no sistema multipolar global, disse Wang Yi a Josep Borrell, Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, à margem do MSC na sexta-feira.

