Vítima da Covid-19, casal morre de mãos dadas em intervalo de 1 minuto

247 - O casal Cal Dunham, 59, e Linda, 66, moradores de Grand Rapids, em Michigan, nos Estados Unidos, foi mais uma vítima da Covid-19. Curioso, porém, foi a forma como o esposo e a esposa viveram seus últimos momentos.

De acordo com relato da filha do casal, Sarah, ambos morreram na segunda-feira (27), quando foram retirados do aparelho de suporte de vida.

De mãos dadas com Linda, Cal faleceu às 11h07. Sua esposa morreu menos de um minuto depois.

"Ela sempre brincava e dizia: 'bem, você vai antes de mim, eu estarei bem atrás de você, eu prometo'. E ela realmente estava, como se realmente estivesse bem atrás dele", disse Sarah à Fox 17. "O amor que eles encontraram, depois de viverem casamentos anteriores, é fantástico. Eles eram pessoas para quem você olha e diz 'eu quero ser velho assim, quero esse amor quando tiver essa idade'".

