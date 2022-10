Vitória de Lula vai mostrar ao mundo que é possível derrotar o grande capital, diz Corbyn

Segundo o principal dirigente da esquerda do Partido Trabalhista da Inglaterra, a vitória de Lula fortalece aqueles que lutam por “paz, justiça e solidariedade” no mundo edit

247 - Principal dirigente da esquerda do Partido Trabalhista da Inglaterra, Jeremy Corbyn, defendeu a vitória do ex-presidente Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL), durante evento em defesa da liberdade de Julian Assange, jornalista preso no Reino Unido e fundador do Wikileaks que denunciou diversos crimes de guerra dos Estados Unidos.

A fala do Corbyn foi feita na sede do MST em São Paulo, depois de um encontro entre lideranças do movimento sem terra e da Internacional Progressista, gravada pelo jornalista Brian Mier.

O trabalhista inglês mostrou solidariedade aos políticos nacionalistas latino-americanos atacados por golpes de Estado, como Lula, Dilma Rousseff e o ex-presidente da Bolívia Evo Morales. Ainda, segundo ele, a vitória de Lula é importante para mostrar “que é possível derrotar o poder do grande capital e da grande mídia”.

"Precisamos que Lula vença neste domingo para que a esquerda ao redor do mundo possa compreender que é possível derrotar o poder do grande capital e da grande mídia que fez tanto para difamar Lula, Dilma, Evo e tantas outras pessoas nos últimos anos”, comentou.

Em tom internacionalista, Corbyn apontou que na vitória do ex-presidente Lula no Brasil, “todos nós, em todo o mundo, que estamos lutando por paz, justiça e solidariedade, seremos mais fortes”.

