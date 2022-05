Vitória do Sinn Fein nas eleições da Irlanda do Norte levanta questão sobre reunificação

O Sinn Fein, partido nacionalista irlandês, foi declarado vencedor no sábado nas eleições para a assembleia de 90 assentos na Irlanda do Norte edit

Isso significa que a líder do Sinn Fein, Michelle O'Neill, substituirá o líder do Partido Unionista Democrático (DUP), Jeffrey Donaldson, como primeira-ministra, efetivamente a primeira-ministra do parlamento descentralizado. Ambos foram reeleitos na eleição de quinta-feira.

A vitória para o Sinn Fein veio quando o partido alcançou imbatíveis 27 assentos na assembleia.

É a primeira vez desde a divisão da ilha da Irlanda em 1921 que os sindicalistas são empurrados para o segundo lugar no que é uma vitória histórica para os nacionalistas irlandeses.

O'Neill descreveu-o como um momento decisivo para a Irlanda do Norte, que ainda faz parte do Reino Unido.

"Hoje inauguramos uma nova era que, acredito, oferece a todos nós a oportunidade de reimaginar as relações nesta sociedade com base na justiça, na igualdade e na justiça social", disse ela em um discurso na eleição.

O professor Jon Tonge, da Universidade de Liverpool, um renomado especialista em política irlandesa, disse à Xinhua que o resultado foi um triunfo sísmico para o Sinn Fein, que ele disse ter sido considerado um partido pária.

"O Sinn Fein se tornou o maior partido em um estado que tinha uma maioria sindicalista incorporada".

Tonge disse que o avanço do Sinn Fein não trará por si só um referendo sobre uma Irlanda unida.

Mas ele acrescentou: "se seu sucesso na Irlanda do Norte for combinado com o partido se tornar o maior ao sul da fronteira na república irlandesa, uma perspectiva provável, aumenta a pressão por tal votação em uma Irlanda unida".

Comentaristas políticos disseram que o sucesso do Sinn Fein aproximou a perspectiva de um referendo para a Unidade Irlandesa, um dos objetivos de longa data do Sinn Fein.

Nacionalmente, o Sinn Fein sempre exigiu a reunificação desde a divisão da ilha pelos britânicos na década de 1920.

Durante The Troubles, conflito da Irlanda do Norte de 1968 a 1998, o Sinn Fein foi referido como a ala política do Exército Republicano Irlandês (IRA) pró-unidade.

Sob o acordo de paz da Irlanda do Norte assinado em 1998, The Troubles, que durou décadas, chegou ao fim e um sistema de compartilhamento de poder foi introduzido.

Isso significa que o líder do partido principal assume o papel de primeiro-ministro e o vencedor do segundo partido nomeia o vice-primeiro-ministro.

Sob a repartição de poder, se um dos dois principais líderes se recusar a participar da assembleia ou de seu executivo, ela não pode funcionar. Donaldson disse que uma decisão será tomada em alguns dias sobre se o DUP assumirá o papel número 2.

O DUP indicou anteriormente que não participaria da assembleia, citando sua oposição ao acordo do protocolo da Irlanda do Norte, que prevê uma fronteira comercial no Mar da Irlanda como parte de um acordo do Brexit entre o governo britânico e a União Europeia (UE) para evitar uma fronteira rígida na ilha da Irlanda.

Oliver Dowden, presidente do Partido Conservador britânico, disse à mídia local no sábado que o governo britânico honrará a obrigação constitucional de realizar uma pesquisa de fronteira sobre o futuro da Irlanda do Norte se houver uma maioria sustentada a favor da unificação.

Dowden, no entanto, insistiu que era muito cedo para começar a falar sobre um referendo sobre o futuro da Irlanda do Norte.

