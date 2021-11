Vladimir Putin e Alberto Fernández conversam por telefone e reforçam agenda bilateral

Apoie o 247

247 - O presidente argentino Alberto Fernández realizou nesta quinta-feira (11) uma conversa telefônica de 30 minutos com seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante a qual eles passaram em revista a relação bilateral, informa a Prensa Latina.

Em uma nota, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina disse que durante a conversa, ambos os líderes reiteraram sua disposição de se reunir pessoalmente assim que a situação epidemiológica permitir.

Em seu diálogo, o Chefe de Estado argentino valorizou a cooperação entre os dois países para enfrentar o desafio da pandemia.

A Argentina foi um dos primeiros países a começar a imunizar sua população em dezembro do ano passado com a vacina russa Sputnik V e o primeiro a produzir a droga no país.

