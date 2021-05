Vladimir Putin e Joe Biden irão se reunir em Genebra, em junho

Relações bilaterais, estabilidade estratégica, solução de conflitos regionais e cooperação antipandêmica estarão entre as pautas discutidas entre as duas potências num evento histórico edit

247 - O Kremelin e a Casa Branca anunciaram nesta terça-feira (25) que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, irão se reunir no dia 16 de junho em Genebra, em mais uma tentativa de estabilizar a tensa relação entre as duas nações.

Segundo o comunicado do Kremelin, Putin e Biden tratarão de “questões estratégicas, questões regionais e pandemia da Covid-19”.

Já o porta-voz da Casa Branca, segundo reportagem do portal BOL, informou que Biden irá a Genebra após as cúpulas com seus aliados ocidentais-chave do G7, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia.

A cúpula de Genebra vai acontecer quase três anos depois que Trump apoiou o líder do Kremlin e, na avaliação das agências de Inteligência americanas, se Moscou interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.