Vladimir Putin tem encontro com ministra da Coreia do Norte

(Sputnik) - O presidente russo Vladimir Putin realizou reuniões na terça-feira com o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, após suas conversas em Moscou, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"O presidente russo Vladimir Putin recebeu a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, no Kremlin", disse Peskov, acrescentando que os diplomatas de alto escalão informaram Putin sobre os acordos alcançados durante a reunião deles.

