"Vocês não estão sozinhos", diz delegação parlamentar europeia a Taiwan na 1ª visita oficial. China reage

247 - A primeira delegação oficial do Parlamento Europeu a visitar Taiwan declarou apoio à ilha, informa a Sputnik.

A visita de três dias, organizada pela Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre Interferência Externa nos Processos Democráticos, incluirá intercâmbios com autoridades taiwanesas sobre ameaças como a desinformação e os ataques cibernéticos, segundo a Reuters.

"Viemos aqui com uma mensagem muito simples e clara: vocês não estão sozinhos. A Europa está com vocês", disse Raphael Glucksmann, deputado francês do Parlamento Europeu, que lidera a delegação.

"Nossa visita deve ser considerada um primeiro passo importante", adicionou. "Mas em seguida precisamos de uma agenda muito concreta de reuniões de alto nível e medidas concretas de alto nível em conjunto para construir uma parceria muito mais forte entre a UE e Taiwan."

Comentando a declaração de Glucksmann, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a UE "não deve enviar sinais errados às forças separatistas em Taiwan" e alertou que a Europa "deve corrigir seu erro".

No mês passado, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução não vinculativa para aprofundar os laços com Taiwan, com medidas como a análise de um acordo de investimento.

