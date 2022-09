'Volta de Lula ao poder é central para o futuro do Brasil e da América Latina', diz Jeffrey Sachs

“O que acontecer no mês que vem politicamente [no Brasil] é realmente importante", disse o economista estadunidense sobre as eleições brasileiras edit

247 - O economista estadunidense e diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colúmbia, Jeffrey Sachs, afirmou que o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder “é central para o futuro do Brasil e da América Latina”. “O que acontecer no mês que vem politicamente [no Brasil] é realmente importante", disse Sachs no encerramento do Brazil Climate Summit, realizado em Nova Iorque, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Ele também ressaltou que um dos principais pontos para reduzir a desigualdade no Brasil passa por investimentos em educação. “Educar todos é uma questão central. Esse é um dos pontos da incrível desigualdade que existe no Brasil”, afirmou. Ainda conforme o economista, um novo governo precisa aumentar os investimentos em ciência e tecnologia. “O Brasil pode estar em um lugar chave de liderança”, acrescentou.

Sachs, que também é presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, ressaltou que em praticamente todos os lugares do mundo as mudanças políticas são necessárias e defendeu uma maior cooperação entre os países da América do Sul. "Estou esperando há anos que os países se juntem, que os líderes se juntem. E vocês têm, em todos os países agora, presidentes que gostariam de fazer algo", observou.

Em sua participação, o economista destacou a importância da agenda ambiental em nível mundial e citou uma proposta de Lula que envolve o diálogo e a integração com países que também possuem florestas tropicais, como Indonésia e Congo. "É possível mobilizar muito financiamento para a sustentabilidade das florestas tropicais do mundo, se isso for feito de uma forma vocal, diplomática e científica", afirmou.

