Voo de drone americano no Mar Negro foi uma provocação, avalia embaixador russo

Agência Tass - A missão de reconhecimento do veículo aéreo não tripulado MQ-9 (UAV) sobre o Mar Negro foi uma provocação, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.



"A aeronave voava com os transponders desligados e entrou na zona da operação militar especial. [A informação sobre a zona] foi divulgada por canais internacionais. Nós, Rússia, alertamos a todos sobre isso. Acho que foi uma verdadeira provocação", disse ele a repórteres após consultas no Departamento de Estado dos EUA, onde o diplomata foi convocado sobre o incidente.



"Eles nos provocaram a tomar uma determinada ação, o que lhes permitiria acusar a Rússia e os militares russos de não serem profissionais", disse o diplomata russo, respondendo a uma pergunta da TASS.

