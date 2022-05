"Vou atacar uma escola", avisou atirador do Texas pelo Facebook

Governador do Texas confirmou que posts foram os únicos alertas antes do ataque e que o atirador não tinha histórico criminal edit

Metrópoles - O autor do massacre que terminou com 19 crianças e dois professores mortos em uma escola na cidade de Uvalde, no Texas, avisou no Facebook o que faria. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25/5) pelo governador do estado, Greg Abbott, do Partido Republicano. Outras 17 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morrer.

O atirador relatou pela rede social que iria atirar na sua avó, cerca de 30 minutos antes de ir ao local, e logo depois confirmou o ataque. Depois, escreveu em um terceiro post que iria atacar uma escola: “Vou abrir fogo em uma escola primária”.

Apesar de ser atingida no rosto, a avó do atirador sobreviveu e chamou a polícia.

