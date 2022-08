Wang Yi afirma que visita de Pelosi a Taiwan é uma farsa

Aqueles que brincam com fogo perecerão e os que violam a soberania da China serão punidos, diz o chanceler chinês edit

Rádio Internacional da China - O conselheiro de Estado e chanceler da China, Wang Yi, manifestou que a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan é uma “farsa completa”.

Aqueles que brincam com fogo perecerão e os que violam a soberania da China serão punidos. Sua afirmação foi feita durante sua participação nesta quarta-feira (3) na Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no Camboja.

Wang Yi disse que, sob o rótulo da “democracia”, os Estados Unidos estão fazendo algo que viola a soberania da China. Tsai Ing-wen e seus apoiadores de Taiwan seguram estreitamente as “pernas grossas” dos EUA e renegam os interesses da nação. Ele enfatizou que estas práticas perversas não mudarão o consenso internacional do princípio de uma só China, nem a tendência histórica de que Taiwan retornará definitivamente à pátria.

