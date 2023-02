Wang Yi aponta decadência do poder dos EUA e conclama resolução pacífica de disputas

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Um diplomata chinês de alto escalão pediu no fim de semana que os Estados Unidos mostrem sinceridade, corrijam seus erros, reconheçam e reparem os danos que causaram às relações China-EUA sobre o incidente do dirigível não tripulado civil chinês.

Wang Yi, diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fez a observação ao responder a perguntas sobre as relações sino-norte-americanas em uma sessão da China da 59ª Conferência de Segurança de Munique (MSC).

Chamando o incidente de uma farsa política criada pelos EUA, Wang disse que a China tinha avisado claramente aos EUA que o dirigível não tripulado civil chinês, afetado pelos Westerlies e com capacidade limitada de autodireção, desviou-se de seu curso planejado e entrou no espaço aéreo dos EUA, e que a China tinha pedido aos EUA que lidassem conjuntamente com a questão de maneira racional e profissional.

"Infelizmente, os EUA ignoraram os fatos básicos e descaradamente enviaram um caça a jato para abater o dirigível não ameaçador com um míssil", frisou ele. "Tal ação impensável e histérica é, sem dúvida, uso excessivo da força e claramente viola a prática comum e a lei internacional relevante".

A China se opõe firmemente e protestou fortemente contra os EUA por causa de sua ação, disse Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

"Muitos balões estão voando sobre a Terra todos os dias. Os EUA querem derrubar todos eles?" questionou Wang. "Tal ação não é prova do poder americano, mas exatamente o oposto."

Ele instou os EUA a pararem de fazer coisas tão absurdas por necessidades políticas nacionais e a corrigir seus erros.

O diplomata chinês disse que a razão subjacente pela qual o incidente inesperado causou tanto rebuliço nas relações bilaterais é a percepção errada e o mau julgamento estratégico dos EUA em relação à China.

Wang disse que a política da China em relação aos EUA, baseada nos princípios claros e transparentes de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de benefício mútuo, encoraja a exploração do caminho certo para dois grandes países com diferentes sistemas sociais, histórias e culturas se darem bem.

Pelo contrário, os EUA veem a China como o mais grave desafio geopolítico e concorrente estratégico em sua política chinesa, e estão usando todos os meios possíveis para bloquear e reprimir a China com uma visão tão errônea da China, observou Wang.

Ele disse que a China nunca teve medo da concorrência, apesar de todos os EUA falarem sobre competir com a China, mas a competição deve ser justa e baseada em regras.

O diplomata chinês denunciou a Lei de Chips e Ciência dos Estados Unidos como unilateral e egoísta, dizendo que o ato usa o poder do Estado para suprimir empresas chinesas, viola as regras da Organização Mundial do Comércio e perturba seriamente a estabilidade dos setores industrial e de suprimentos globais.

A lei mostra que os EUA estão contra o livre comércio que defendem, disse Wang, acrescentando que isso não apenas prejudicará os direitos e interesses legítimos de todos os outros países, mas também comprometerá a credibilidade e os interesses dos próprios norte-americanos.

"Um homem virtuoso adquire riqueza de maneira correta e justa", Wang citou um antigo ditado chinês, observando que os EUA rasgaram seu disfarce em uma tentativa de pilhagem descarada.

Wang instou os EUA a ver o desenvolvimento da China de maneira justa e objetiva, buscar uma política positiva e pragmática para a China e trabalhar em conjunto com a China para dirigir as relações China-EUA de volta ao caminho do desenvolvimento sólido e estável.

Isto serve os interesses dos dois países e povos e também corresponde à expectativa comum da comunidade internacional, acrescentou.

Cerca de 150 altos funcionários, incluindo mais de 40 chefes de Estado e de governo, bem como líderes de organizações internacionais se juntaram à MSC deste ano para discutir desafios e preocupações de segurança global.

Diplomata sênior chinês pede respeito à soberania e integridade territorial de todos os países

Para um mundo mais seguro, a soberania e a integridade territorial de todos os países devem ser respeitadas, disse Wang YI,

A política de poder e a hegemonia são uma receita para a instabilidade global e causam os maiores danos à paz mundial, disse o diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), em um discurso na 59ª Conferência de Segurança de Munique (MSC, na sigla em inglês).

A interferência nos assuntos internos de outros países, em qualquer nome, desconsidera e desafia as normas básicas que regem as relações internacionais, disse Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Qualquer violação do princípio de Uma Só China sobre a questão de Taiwan, e qualquer tentativa de criar "uma China, uma Taiwan" ou "duas Chinas", por mais emolduradas que sejam, são uma violação grosseira da integridade territorial da China e representam ameaças reais à paz e à estabilidade através do Estreito de Taiwan, alertou ele.

O princípio da soberania é uma pedra angular da ordem internacional contemporânea, e todos os países devem respeitar o princípio em palavras e atos, em vez de aplicá-lo seletivamente ou com dois pesos e duas medidas, disse Wang.

A China refreará resolutamente os atos de separatismo e interferência para salvaguardar sua soberania e integridade territorial, indicou ele.

Wang observou que, para um mundo mais seguro, as disputas devem ser resolvidas pacificamente por meio do diálogo e da consulta.

Discordâncias e atritos existem entre os países, mas tratá-las com pressão e campanhas de difamação ou sanções unilaterais é muitas vezes contraproducente e pode até implicar problemas intermináveis, disse ele.

Por muito complexa que seja o assunto, o diálogo e a consulta não devem ser abandonados; Por muito intensa que seja a disputa, uma resolução política deve ser buscada; Por mais difícil que seja a situação, a paz deve ter uma chance, observou o diplomata sênior.

A China segue uma visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável defendida pelo presidente Xi Jinping, e assume uma posição responsável sobre disputas internacionais com base nos méritos de cada questão e desempenha um papel construtivo, segundo Wang.

Sobre o assunto da Ucrânia, a posição da China se resume a apoiar e promover negociações de paz, disse ele, acrescentando que a China apresentará sua posição sobre a solução política da crise da Ucrânia e permanecerá firmemente do lado da paz e do diálogo.

Para um mundo mais seguro, os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas (ONU) devem ser mantidos, observou Wang.

O caos e os conflitos que assolam o mundo hoje ocorrem porque os propósitos e princípios da Carta não foram verdadeiramente observados, disse ele.

Atiçar o confronto ideológico e formar blocos excludentes prejudica a solidariedade internacional e dificulta a cooperação global, enquanto exaltar ameaças à segurança e alimentar tensões diminui a confiança mútua estratégica e eleva o risco de erro de cálculo, explicou.

Wang apontou que a necessidade premente agora é que todos coloquem o interesse maior incorporado nos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas acima do próprio interesse menor e trabalhem juntos para se opor à mentalidade de Guerra Fria e resistir ao confronto entre blocos.

Para um mundo mais seguro, o papel fundamental do desenvolvimento deve ser aproveitado, enfatizou Wang.

Observando que o mundo não deve ser um lugar onde os ricos permaneçam ricos enquanto os pobres permanecem pobres, ele pediu esforços intensificados para implementar a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

O direito legítimo ao desenvolvimento de todos os países, especialmente os países em desenvolvimento, deve ser efetivamente protegido, e a assistência deve ser estendida às regiões subdesenvolvidas para melhorar a vida das pessoas, revitalizar a economia, abordar os sintomas e as causas profundas e remover o terreno de criação de conflitos, disse ele.

O mundo não deve se desviar para o caminho errado do protecionismo e da dissociação, disse Wang, observando que as tentativas de politizar, armar e traçar linhas ideológicas na cooperação em comércio, ciência e tecnologia devem ser firmemente resistidas.

Se a segurança deve ser firmemente estabelecida e garantida, as pessoas em todos os países devem poder levar uma vida melhor, acrescentou ele.

Cerca de 150 altos funcionários, incluindo mais de 40 chefes de Estado e de governo, bem como líderes de organizações internacionais participaram da MSC deste ano para discutir desafios e preocupações de segurança global.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.