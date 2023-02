Wang Yi diz que China e Rússia defendem mundo multipolar

O diretor do Gabinete da Comissão Central das Relações Exteriores da China se reuniu com o chanceler da Rússia edit

Sputnik - A China continua empenhada em desenvolver as relações com a Rússia, apesar da situação mundial em constante mudança, disse Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão Central das Relações Exteriores da China.

Wang Yi declarou durante a reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que espera chegar a novos acordos durante as suas conversações em Moscou.

